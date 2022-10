Kiev bombardeada por "drones kamikaze" feitos pelo Irão

A região de Kiev foi esta quinta-feira atingida por drones kamikaze fabricados no Irão, segundo as autoridades ucranianas. Pela quarta manhã consecutiva os residentes da capital e arredores acordaram com sirenes de ataque aéreo, depois do grande ataque da Rússia em todo o país no início desta semana.

O governador regional de Kiev, Oleksiy Kuleba, citado pela AP, disse que o ataque ocorreu na área à volta da capital. Ainda não tinha informações sobre se houve vítimas.

O vice-chefe do gabinete presidencial Kyrylo Tymoshenko disse no Telegram que “infraestruturas cruciais” na área foram atingidas, sem fornecer detalhes sobre quais.

Na cidade de Mykolaiv, no sul, um bombardeamento noturno destruiu um prédio de apartamentos de cinco andares enquanto os combates continuavam ao longo da frente sul da Ucrânia.

O autarca de Mykolaiv, Oleksandr Sienkovych, disse que os dois andares superiores do prédio foram completamente destruídos numa único ataque e o resto do prédio ficou em escombros. Não há notícia de mortos ou feridos.