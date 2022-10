Forças pró-russas avisam que estão às portas de Bakhmut

As forças pró-russas disseram hoje que estavam às portas de Bakhmut, após capturarem duas aldeias perto desta cidade, no leste da Ucrânia, que tentam conquistar desde o verão.

De acordo com uma mensagem publicada na rede social no Telegram pelos combatentes separatistas de Donetsk, as suas forças tomaram o controlo das aldeias de Opytne e Ivangrad, ao sul de Bakhmut, uma cidade que tentam capturar desde agosto, na única região onde as tropas de Moscovo estão a avançar neste momento.

O Exército ucraniano declarou hoje que repeliu os ataques russos em Ivangrad, Bakhmut e outras aldeias mais ao sul nesta linha de frente da guerra na Ucrânia.

A cidade de Bakhmut, que tinha cerca de 70.000 habitantes antes da guerra, conhecida pelo seu vinho e pela sua mina de sal, tem sofrido com os combates cuja intensidade tem aumentado nas últimas duas semanas.

Os jornalistas da agência de notícia AFP disseram, na quarta-feira, que a cidade está em grande parte vazia e que se ouve constantemente troca de tiros de artilharia e armas de fogo.