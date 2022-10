Putin decreta lei marcial nos territórios ucranianos anexados

No site da agência de notícias russa independente Interfax é possível ler os pontos principais do decreto que institui a lei marcial nas regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporíjia anunciado por Putin:

"Tendo em mente que está a ser usada força militar contra a integridade territorial da Federação Russa, decreto, de acordo com a Parte 2 do artigo 87 da Constituição da Federação Russa e os artigos 3 e 4 da lei constitucional federal nº 1- FKZ sobre a lei marcial de 30 de janeiro de 2002:

1. A lei marcial será introduzida nos territórios da República Popular de Donetsk, da República Popular de Lugansk, das regiões de Zaporíjia e Kherson a partir das 00h01 do dia 20 de outubro de 2022.

2. O governo da Federação Russa, de acordo com as propostas do Ministério da Defesa da Federação Russa, do Ministério do Interior da Federação Russa, do Ministério de Situações de Emergência da Federação Russa, do Serviço Federal de Segurança da Federação Russa, do Serviço Federal de Tropas da Guarda Nacional da Federação Russa e a Diretoria Principal de Programas Especiais do Presidente da Federação Russa apresentarão dentro de três dias propostas sobre medidas aplicadas nos territórios onde a lei marcial foi introduzida.

3. Outras medidas previstas pela lei constitucional federal nº 1-FKZ na Lei Marcial de 30 de janeiro de 2002 podem ser tomadas na Federação Russa no período da lei marcial, se necessário.

4. Este Decreto é imediatamente enviado ao Conselho da Federação da Assembleia Federal da Federação Russa para aprovação.

5. Este Decreto entra em vigor imediatamente."