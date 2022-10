Cerca de 50 trabalhadores da central de Zaporíjia estão "ainda prisioneiros" de Moscovo

"Mais de 150 trabalhadores da central foram capturados" desde o início da invasão russa, no final de fevereiro, sendo "o destino de alguns ainda desconhecido" , afirmou Petro Kotin, citado pela agência francesa de notícias AFP. "Alguns já foram libertados, mas vários foram mortos e outros torturados" , garantiu.

Cerca de 50 trabalhadores da central nuclear de Zaporijia, no sul da Ucrânia, ocupada militarmente por militares russos desde março, estão "ainda prisioneiros" de Moscovo, disse esta quarta-feira o presidente da operadora ucraniana Energoatom.

Ucrânia acusa Rússia de rapto do chefe-adjunto da central nuclear Zaporíjia

O presidente da Energoatom avançou ainda com alguns detalhes sobre a detenção do ex-diretor geral da central nuclear de Zaporíjia, Igor Murachov, detido pelos russos no final de setembro e libertado alguns dias depois.

"Mantiveram-no numa cave durante três dias", disse, defendendo que "ficar sentado numa cadeira durante um dia inteiro com um saco na cabeça" é uma forma de tortura.

Kotin também indicou que os russos "gravaram vídeos com Murachov para fins de propaganda", mas não avançou mais pormenores sobre o conteúdo ou distribuição dos filmes.