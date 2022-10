As imagens das câmaras de vigilância, divulgadas esta quarta-feira, mostram vários mísseis a atingir um prédio em Enerhodar. A data e a hora que surgem nas imagens coincidem com os relatórios das explosões.



De acordo com a publicação Metrópoles, Dmytro Orlov, autarca de Enerhodar, referiu no Telegram que “ontem à noite [horário ucraniano], Enerhodar ficou sob fogo inimigo novamente. A cidade está parcialmente sem eletricidade e abastecimento de água. O bombardeamento, primeiro na zona industrial, e depois na própria cidade, começou por volta da meia-noite e não parou pela manhã”, acrescentando que há relatos de que o prédio da Comissão Executiva da Câmara Municipal foi danificado.

O Ministério da Defesa da Rússia atribuiu o ataque às forças ucranianas, afirmando que os ucranianos dispararam 13 mísseis na região da cidade.

Enerhodar integra as zonas que a Rússia anexou ilegalmente ao seu território, mas ainda há focos de disputa entre ucranianos e russos nessas localidades. É também nesta cidade onde está localizada a nuclear de Zaporijia, a maior central nuclear da Europa.