“Bomba suja”: teoria da conspiração ou provocação da Ucrânia?

Os Estados Unidos, a França e o Reino Unido rejeitaram as alegações das autoridades russas, que este domingo acusaram a Ucrânia de estar a preparar um ataque com a chamada "bomba suja".

O que é a “bomba suja”?

Moscovo diz que tem tudo preparado caso a Ucrânia use a chamada "bomba suja” - um projétil com uma mistura de explosivos que inclui material radioativo.

Kremlin insiste, Ocidente fala em “teoria da conspiração

A acusação das autoridades russas foi conhecida este domingo. O ministro da defesa da Rússia ligou aos homólogos francês, britânico, norte-americano e turco, alegando que Kiev está a preparar uma provocação.

Esta segunda-feira, as autoridades russas voltaram a insistir naquilo que o Ocidente está a chamar de "teoria da conspiração".

O Kremlin não divulgou nenhuma informação específica para apoiar a acusação que está a ser rejeitada pelo Ocidente.

Num comunicado conjunto, os Estados Unidos, a França e o Reino Unido reafirmaram o apoio à Ucrânia.

Ucrânia disponível para provar que tese russa é falsa

A Ucrânia diz estar disponível para receber peritos internacionais para provar que a tese russa é falsa.

O assunto fez com que os EUA e a Rússia reabrissem o canal de comunicação entre os chefes das Forças Armadas dos dois países, fechado desde maio.

9.º mês de guerra

No terreno, a Ucrânia continua a contra-ofensiva. Numa altura em que o país entra no 9.º mês de guerra, as Forças Armadas do país confirmam a libertação de quatro povoações na zona do Donbass e 10 na região sul do país, em Kherson.