Rússia criticada após acusar países ocidentais de pressionarem Guterres

De acordo com o embaixador russo na ONU, Vasily Nebenzya, a carta enviada pelos Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha ao secretariado das Nações Unidas solicitando uma investigação sobre o suposto uso de drones iranianos por Moscovo na Ucrânia é uma violação do artigo 100 da Carta das Nações Unidas.

"As ações das delegações ocidentais, que exigem que o secretariado organize uma investigação sobre o uso de drones, criam um precedente muito perigoso para o trabalho das Nações Unidas, invadindo as prerrogativas do Conselho de Segurança", disse Nebenzya.