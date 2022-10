"Os planos são conhecidos": Putin volta a insistir em "bomba suja" da Ucrânia

O Presidente russo, Vladimir Putin, insistiu, esta quarta-feira, que a Ucrânia planeia utilizar uma "bomba suja" com elementos radioativos e adquirir armas nucleares, acusações que foram desmentidas por Kiev.

A Rússia tem acusado desde domingo Kiev de ter um alegado plano para usar na Ucrânia uma bomba convencional com material radioativo para desencadear uma resposta dos aliados ocidentais contra Moscovo.

Putin disse também que o Ocidente continua a fornecer armas à Ucrânia e “ignora as declarações de Kiev sobre a sua intenção de adquirir uma arma nuclear”.

Segundo o líder russo, a Ucrânia "perdeu a sua soberania 'de facto'" e é "governada diretamente pelos Estados Unidos", que a utilizam como um "aríete contra a Rússia". Putin disse ainda que os Estados Unidos transformaram o território ucraniano num "campo de ensaio para experiências biológicas e militares".

O Kremlin (Presidência russa) garantiu, hoje, que prosseguirá os seus esforços diplomáticos para alertar a comunidade internacional para a possível utilização de uma "bomba suja" pela Ucrânia, alegando que a ameaça persiste.

"Temos informações que provam que existe uma ameaça de utilização de uma 'bomba suja' pela Ucrânia. Temos informações de que a Ucrânia está a preparar-se para tal sabotagem terrorista", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

O ministro da Defesa russo, Serguei Shoigu falou, nos últimos dias, ao telefone com os seus homólogos de vários países, incluindo Estados, Unidos, França, Reino Unido, Turquia e China, sobre o alegado plano ucraniano.

A Ucrânia negou, em conversas com Estados Unidos e França, de que há preparação para utilizar o artefacto no próprio território e solicitou uma visita de peritos da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) para esclarecer quaisquer dúvidas ou inspeções pertinentes.

A agência nuclear da ONU confirmou, na segunda-feira, que enviaria uma missão de inspetores a duas instalações nucleares ucranianas, embora a data da sua chegada ao país ainda não seja conhecida.

A pedido de Moscovo, o Conselho de Segurança da ONU debateu a questão na terça-feira, à porta fechada, com os países ocidentais a denunciarem uma campanha de desinformação por parte da Rússia. "São alegações falsas. Desinformação como a que vimos antes. Não foi apresentada nenhuma prova. A Ucrânia tem sido clara de que não tem nada a esconder e inspetores da Organização Internacional de Energia Atómica [OIEA] estão a caminho", disse o embaixador britânico junto da ONU, James Kariuki, no final da reunião.

O ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, disse na rede social Twitter ter conversado como secretário de Estado americano, Anthony Blinken. O chanceler garantiu que os dois concordaram que " a campanha de desinformação da Rússia sobre a 'bomba suja' poderia ter como objetivo criar um pretexto para uma oposição de falsa bandeira ".

O ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksyi Reznikov, postou no Facebook, por sua vez, que "diferente de Moscovo, o país sempre foi extremamente responsável em questões de segurança nuclear". "

Todas as nossas instalações nucleares estão abertas para a OIEA (Agência Internacional de Energia Atômica). É fácil confirmar que as declarações russas são um disparate", afirmou o integrante do regime de Kiev.