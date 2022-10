Rússia suspende acordo para exportação de cereais ucranianos

A Rússia vai suspender o acordo de exportação de cereais ucranianos, informou este sábado, a partir de Moscovo, o ministro da Defesa russo. O anúncio surge na sequência de um alegado ataque ucraniano com drones, durante a madrugada deste sábado, à frota russa no Mar Negro.

O Ministério da Defesa da Rússia informou ainda que o ataque “terrorista” foi levado a cabo com a ajuda de "especialistas" da Marinha britânica e visou navios envolvidos no corredor de exportação de cereais no Mar Negro.

A Rússia diz também que conseguiu repelir o ataque, mas que sofreu pequenos danos num caça-minas. Como consequência, decidiu suspender o acordo que garantia a exportação de cereais ucranianos.

Segundo a agência de notícias Associated Press, a Ucrânia nega ser responsável por este ataque.

Esta decisão acontece também um dia depois de o secretário-geral da ONU, António Guterres, ter apelado à Rússia e à Ucrânia que renovassem o acordo.

Guterres alertou para a importância da renovação deste acordo, intermediado pelas Nações Unidas e pela Turquia em julho e que expira a 19 de novembro, “para a segurança alimentar em todo o mundo”.



Em atualização.