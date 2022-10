Estilhaços de míssil russo abatido por Kiev atingem povoação na Moldávia

Os estilhaços de um míssil russo abatido hoje pelas forças de Kiev caíram numa povoação moldava junto da fronteira com a Ucrânia, disseram hoje as autoridades de Chisinau, referindo que há danos materiais.

"Um míssil abatido pelas defesas antiaéreas ucranianas caíram na extremidade norte da localidade de Naslavcea, República da Moldávia, perto da fronteira com a Ucrânia", disse o ministro moldavo do Interior através de um comunicado.

"Até ao momento não foram registadas vítimas mas as janelas de algumas casas ficaram destruídas", acrescentou.

"A zona de impacto foi vedada e uma equipa do Ministério do Interior encontra-se no local para proceder à avaliação da situação", diz ainda o documento de Chisinau.

O comunicado do Ministério do Interior moldavo foi difundido após a Ucrânia ter anunciado os disparos de antiaéreas contra "um ataque de grande envergadura" de Moscovo ("com dezenas de mísseis") contra infraestruturas elétricas em território ucraniano.

A queda de estilhaços na Moldávia representa os riscos que a invasão russa da Ucrânia também pode refletir no país de 2,6 milhões de habitantes, candidato a aderir à União Europeia.

No passado dia 10 de outubro, a Moldávia denunciou a violação do espaço aéreo por três mísseis russos que foram disparados contra a Ucrânia por navios de guerra no Mar Negro.