Se Putin participar na cimeira do G20, Zelensky fica de fora

Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros indonésio, Teuku Faizasyah, confirmou que 17 chefes de Estado e de Governo já confirmaram a sua presença no encontro, embora tenha remetido o anúncio final para Widodo, previsivelmente mais próximo da cimeira do G20 (grupo formado pelos ministros das Finanças e presidentes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia) que Bali acolherá nos dias 15 e 16 de novembro, segundo a agência de notícias Bloomberg.

Putin declarou em finais de outubro que "não foi tomada qualquer decisão" sobre a sua eventual viagem, e o Kremlin também não deu indicações sobre essa questão na quarta-feira, ao fazer o balanço do conteúdo de uma conversa telefónica com o Presidente indonésio.