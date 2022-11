A primeira-dama ucraniana, Olena Zelenska, considera a proposta de Elon Musk para um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia um "erro". Numa entrevista ao The Guardian, na Web Summit, Zelenska afirmou que o povo ucraniano "admirava" o homem mais rico do mundo pela ajuda que deu à Ucrânia e que as declarações foram recebidas com surpresa.

“Sejamos honestos, mesmo a pessoa mais inteligente não pode dizer as coisas mais inteligentes 24 horas por dia. Existem erros. E esperamos que tenha sido um erro casual”, sublinha a primeira-dama ucraniana.

O dono da Tesla e do SpaceX publicou no mês passado um tweet de uma sondagem com um plano de paz. Propunha a anexação formal da Crimeia à Rússia e a realização de referendos nas quatro regiões ucranianas anexadas pela Rússia, mas com a supervisão da ONU.