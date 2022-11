Costa reforça a Olena Zelenska "firme compromisso de Portugal" com a Ucrânia

O primeiro-ministro recebeu em São Bento a mulher do chefe de Estado ucraniano, Olena Zelenska, e reiterou "o firme compromisso" de Portugal no apoio à Ucrânia e aos "enormes" desafios com que este país se confronta.

Esta posição foi transmitida por António Costa na sua conta na rede social Twitter, após ter estado reunido com Olena Zelenska, mulher do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

"Reiterei o firme compromisso de Portugal no apoio à Ucrânia e o nosso empenho em encontrar soluções para os enormes desafios com que o país se confronta", escreveu o líder do executivo português.