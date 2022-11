Da Ucrânia para a Web Summit: guerra não travou a inovação e há sonhos por cumprir

O braço mecânico chama a atenção, movimentando-se de um lado para o outro e exibindo uma bandeira com as palavras "Stand with Ukraine" (Apoiem a Ucrânia, em português). O símbolo da Ucrânia iluminado em amarelo também chama a atenção e torna-se o pano de fundo para muitas fotografias. Enquanto a primeira-dama do país, Olenska Zelenska, foi destaque da sessão de abertura da Web Summit, nos restantes dias o foco vai para as startups que sonham recuperar a economia do país que as viu nascer. "A Rússia põe a tecnologia ao serviço do terror e o que vemos hoje é resultado do uso dessa tecnologia", afirmou a primeira-dama ucraniana, ao encerrar a cerimónia de abertura do evento tecnológico.

Loading...

Na Web Summit estão presentes 58 startups com sede na Ucrânia e 12 oradores de nacionalidade ucraniana. No stand organizado pelo Governo e por organizações de apoio a startups, os voluntários - que são também empreendedores - querem mostrar o que de melhor se faz no seu país. É o caso de Oksana Horbunova, fundadora da BazaIT, uma empresa que pretende facilitar o recrutamento de informáticos. Enquanto faz uma apresentação do negócio, Oksana Horbunova reconhece que a situação na Ucrânia é "bastante difícil" para as empresas - tanto as novas, como as mais antigas. "Mas não estarei enganada quando digo que estamos a fazer o nosso melhor para suportar os negócios ucranianos e o setor do IT [sigla utilizada globalmente para referir o setor informático]", afirma. A BazaIT continua a trabalhar a partir da Ucrânia - como todas as empresas com quem a SIC Notícias falou. Os vários membros da equipa estão espalhados por diferentes cidades da Ucrânia e a segurança é uma preocupação: "Não há lugares seguros agora, não sabemos qual a cidade que vai ser atingida a seguir. A palavra bravura mudou desde o início da guerra, para nós significa continuar a providenciar os nossos serviços."

Filipa Traqueia

"Acredito que, quando a guerra acabar - e toda a gente tem a certeza que será com a vitória da Ucrânia - o IT irá atrair especialistas e o investimento irá chegar à Ucrânia. Porque toda a gente está interessada em nós, o que é bastante encorajador", afirma ainda Oksana Horbunova. Com o conflito, muitas startups foram forçadas a adaptar-se para continuar a operar, mas parar não é uma opção. Alexander Sobolenko, fundador da Releaf Paper - uma startup que pretende utilizar as folhas que caem das árvores para produzir papel - tem os olhos postos no futuro. "Eu acredito que a economia da Ucrânia terá um rápido crescimento depois do fim da guerra. E será o país perfeito para trabalhar, porque agora todas as startups estão a pensar no futuro, acreditam na Ucrânia", partilha com a SIC Notícias.

Filipa Traqueia