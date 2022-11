"Prioridade" é evitar uma guerra entre potências nucleares, afirma Moscovo

O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo definiu esta quarta-feira como "prioridade principal" evitar uma guerra entre potências nucleares.

Numa fase em que a tensão entre Moscovo e Kiev está a aumentar, a diplomacia russa afirma que uma guerra desta dimensão teria "consequências catastróficas".

"Na fase difícil e turbulenta que atravessamos (...), a principal prioridade é evitar qualquer confronto entre as potências nucleares", lê-se num comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros citado pela France Press.

Antes deste comunicado de Moscovo ser conhecido, o jornal norte-americano New York Times tinha avançado esta quarta-feira que as altas patentes russas estiveram reunidas para discutir como e quando poderá ser utilizada uma arama nuclear na Ucrânia. Vladimir Putin não esteve nesta reunião, mas o encontro foi o suficiente para soarem os alarmes nos EUA.

O jornal acrescenta também que a informação terá chegado às autoridades norte-americanas em meados de outubro, o que fez aumentar a preocupação de Washington e dos aliados sobre a situação da guerra na Ucrânia. Apesar de não terem sido detetados indícios de que Moscovo está a colocar em marcha um ataque desta escala, os EUA não descartam que as ameaças de Putin podem não ser só ameaças vazias.

Este desenvolvimentos surgiram no mesmo dia em que o antigo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou que seria um desastre e uma loucura a Rússia usar armas nucleares.

No final de outubro, o Presidente da Rússia quebrou o silêncio sobre o uso de armas nucleares, dizendo que Moscovo não tem qualquer vantagem em usá-las, o que vai ao encontro do comunicado divulgado esta quarta-feira pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

"A iniciativa nunca foi nossa de falarmos sobre o possível uso de armas nucleares. Apenas respondemos às declarações feitas por líderes de países ocidentais. Não precisamos de fazê-lo. Para nós não faz qualquer sentido. Nem político nem militar", afirmou Vladimir Putin.

As declarações de Putin tinha sido feitas um dia depois de a Rússia efetuar exercícios com as suas forças nucleares estratégicas sob a supervisão de Putin, simulando um "ataque nuclear massivo".