Olena Zelenska na Web Summit: "Rússia põe tecnologia ao serviço do terror"

A mulher do Presidente ucraniano, Olena Zelenska, acusou esta terça-feira, em Lisboa, a Rússia de colocar a tecnologia "ao serviço do terror" e pediu ajuda ao setor da inovação.

"A Rússia põe a tecnologia ao serviço do terror e o que vemos hoje é resultado do uso dessa tecnologia", afirmou, ao encerrar a cerimónia de abertura do evento tecnológico Web Summit, tendo mostrado imagens da destruição deixada por um míssil na capital ucraniana, Kiev.