Putin apela à retirada de civis de Kherson

O Presidente Putin renova o aviso para que os civis abandonem Kherson. A batalha pelo domínio da cidade do Sul da UcrÂnia pode ser uma das mais importantes desde o início da guerra. Este sábado, o Irão admitiu ter vendido drones kamikase à Rússia antes da guerra.

A declaração do Presidente russo surge numa altura em que as tropas ucranianas tentam reconquistar esta região ocupada por Moscovo desde o início de março.

Kherson tem uma situação geográfica estratégica, pela ligação ao Mar Negro, como é também uma das regiões ucranianas mais importantes em termos agrícolas e industriais.

Kiev espera conseguir inverter o curso da guerra com esta batalha, mas pela frente tem a difícil missão de sobreviver ao inverno, com parte das infraestruturas destruídas pelos ataques russos.

Washington diz que é necessário reforças as defesas aéreas ucranianas e promete continuar a apoiar a Ucrânia em várias frentes.

A Rússia mantém sigilo sobre a sua estratégia em Kherson, no meio de relatos contraditórios de retirada e fortalecimento de posições, enquanto os combates continuam noutras frentes.

"Muitas vezes [a retirada] é muito difícil para as pessoas, porque elas têm de deixar as suas casas, as suas vidas", admitiu hoje o vice-governador pró-russo Kiril Stremoúsov.