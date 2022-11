A ordem foi dada pelo ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu. “Comecem a retirar” disse às tropas de Moscovo que estão na cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, e que nas últimas semanas tem sido palco do avanço das forças ucranianas.

Recorde-se que Kherson é uma das quatro regiões ucranianas anexadas pela Rússia a 30 de setembro, juntamente com Donetsk, Lugansk e Zaporíjia. Porém, é também um dos alvos de uma contraofensiva lançada pelas forças de Kiev há cerca de dois meses.

Na antena da SIC, José Milhazes alertou que ainda não é “hora de fazer a festa”. Já Nuno Rogeiro admite desde já que estamos perante “uma derrota” de Moscovo.

Alto responsável da ocupação em Kherson morre em acidente

Antes do anúncio da retirada, e num momento em que está no terreno uma contra-ofensiva da Ucrânia neste território do sul do país, soube-se que um alto responsável da ocupação russa na região ucraniana de Kherson (sul), Kirill Stremoussov, morreu num acidente de viação, declarou um líder russo.

"Estou muito triste em informar que Kirill Stremoussov morreu na região de Kherson (...) num acidente de trânsito", afirmou Vladimir Saldo, chefe da administração da ocupação russa na região.

Nos últimos meses, vários quadros indicados por Moscovo foram alvo de ataques, por vezes fatais, atribuídos pelo Kremlin aos serviços de informação ucranianos que operam atrás das linhas inimigas.

Desde a conquista da região de Kherson no início de março, Kirill Stremoussov era um dos mais importantes porta-vozes das forças de ocupação russas. O alto responsável falou muitas vezes nos meios de comunicação pró-Kremlin e apoiou fortemente a campanha militar russa na Ucrânia.

Nos últimos dias, Stremoussov vinha falando com regularidade sobre as grandes retiradas de civis em andamento na região de Kherson, diante do avanço das tropas ucranianas que realizam uma contra-ofensiva há semanas.

"Trabalhava sem arma. Trabalhava com a palavra e com a capacidade de se expressar", lamentou Vladimir Saldo, especificando que Stremoussov era pai de cinco filhos.

"É uma grande tragédia, uma perda irreparável", também reagiu Sergei Aksionov, chefe da ocupação pró-russa da região ucraniana da Crimeia, anexada por Moscovo em 2014, na rede social Telegram.

Segundo vários meios de comunicação russos, Kirill Stremoussov nasceu em 1976 na região ucraniana de Donetsk (leste), parcialmente ocupada pelo exército russo.