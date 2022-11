A retirada está a ser celebrada pela população de Kherson, que recebeu com emoção os militares ucranianos . Nas ruas, ouviram-se cânticos de glória com muitas lágrimas de alegria e alívio à mistura.

A Ucrânia diz que já tem o controlo quase total de Kherson e a bandeira ucraniana voltou a ser hasteada no centro da cidade. Moscovo confirma que a retirada está concluída e que mais de 30 mil soldados saíram da zona.

Entretanto, Moscovo rejeitou que a retirada das tropas russas de Kherson seja uma humilhação para o país . O porta-voz do Kremlin disse que a região continua a fazer parte da Rússia.

Destruída ponte perto de Kherson

Perto de Kherson foi destruída uma importante ponte que ligava as duas margens do rio Dnipro. Ainda não se sabe quem provocou o ataque, mas especula-se que tenham sido as tropas russas para dificultarem o avanço dos soldados ucranianos.

A ponte é uma das mais importantes na região e é fundamental para aceder a Kherson. A mais próxima fica a mais de 70 quilómetros.