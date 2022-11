Nome de código: "Playboy" (um drone na guerra na Ucrânia)

O piloto do drone, conhecido pelo nome de código “Playboy”, tenta perceber rapidamente qual é o melhor alvo.

No ecrã, consegue ver imagens dos russos, mas o inimigo também os consegue ver. É um trabalho perigoso, mas sem estes olhos no céu as unidades de artilharia ucranianas estariam a disparar às cegas.

As tropas ucranianas reclamaram esta sexta-feira, 11 de novembro, a reconquista de Kherson.

As primeiras unidades a entrarem nos territórios que os russos controlavam relatam a destruição e o medo dos civis. Jornalistas da SKY News acompanharam estas unidades nas últimas horas da batalha.