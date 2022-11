A região de Kherson já tem bandeiras ucranianas

Com o anúncio da retirada das tropas russas de Kherson, há relatos de soldados feridos a serem deixados para trás e unidades aconselhadas a usarem roupa civil, para conseguirem escapar. No terreno, as tropas de Kiev chegaram esta sexta-feira à capital da região e, pela primeira vez em quase oito meses, foram colocadas bandeiras da Ucrânia no centro da cidade.