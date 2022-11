Mais de 100 mil soldados russos terão sido mortos ou feridos na Ucrânia

"Bem mais" de 100 mil soldados russos e até 40 mil civis ucranianos foram mortos ou feridos na guerra na Ucrânia, disse o chefe do Estado-Maior do Exército norte-americano, Mark Milley.

Numa conferência no The Economic Club, em Nova Iorque, Milley disse que o mesmo número de vítimas tinha sido registado "provavelmente no lado ucraniano". "Houve uma tremenda quantidade de sofrimento, sofrimento humano", acrescentou.

Rússia estará a retirar até 30 mil soldados de Kherson

O militar disse na quarta-feira que "os indicadores iniciais" mostram que as forças armadas russas estão de facto a retirar os entre 20 mil e 30 mil soldados que tinham na cidade ucraniana de Kherson, como tinham anunciado.