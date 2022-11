Perto de 700 russos morrem por dia em Donetsk, avança Kiev

Nas últimas semanas, as atenções na Ucrânia têm estado voltadas para Kherson, apesar do epicentro da guerra ser, nesta altura, a zona leste. Com o inverno a aproximar-se, a vida vai sendo cada vez mais difícil para os soldados – tanto ucranianos, como russos – e também para a população que continua a viver na linha da frente.

A cerca de sete quilómetros da linha da frente, a pequena cidade de Huliaipole, em Zaporizhzhia, está devastada. Uma realidade que já se entranhou nos hábitos de vida dos que ficaram: cozinham na rua e vão buscar água ao poço, quando os bombeiros não a conseguem trazer; as noites são passadas nas caves.

No campo de batalha, o ponto mais quente nesta altura é a região de Donetsk, onde as forças russas estarão a sofrer perdas sem precedentes. Segundo as forças amadas da Ucrânia, nos últimos dias têm morrido cerca de 700 homens por dia. O mesmo passa-se na zona de Lugansk.

As autoridades russas negam as perdas avançadas pela Ucrânia, mesmo pelo meio das crescentes críticas dos familiares dos militares russos recém-mobilizados. O próprio ministro da Defesa da Rússia visitou um quartel-general, numa tentativa de elevar a moral dos soldados.

As mais recentes imagens de satélite de Mariupol, mostram a extensão de um dos cemitérios da cidade ocupada pelas forças russas. Mais 1.500 novas sepulturas foram registadas em meados de outubro. As autoridades ucranianas estimam que desde o início da guerra tenham morrido pelo menos 25 mil residentes da cidade.

A Rússia diz que espera um gesto de "boa-fé", por parte da Ucrânia, para reiniciar o processo das negociações. Mas Kiev sublinha que só se sentará à mesa com Moscovo quando as forças russas saírem de todo o território ucraniano.