Recuo em Kherson é encorajador, diz secretário-geral da NATO

A Ucrânia tem um "forte apoio" dos Estados Unidos, independentemente do partido que ganhar as eleições intercalares norte-americanas, nas quais se espera que os Republicanos batam os Democratas, afirmou o secretário-geral da NATO. Sobre o recuo das tropas russas em Kherson, Jens Stoltenberg disse ser encorajador mas pediu cautela.

Questionado sobre o recuo russo, Stoltenberg disse que é preciso “esperar para ver o que acontece no terreno”.

“O que sabemos é que a Rússia foi obrigada a recuar, primeiro no Norte perto de Kiev, depois no Leste, perto de Kharkiv, e depois vimos como lentamente, os ucranianos estão a conseguir fazer recuar as forças russas também no Sul, perto de kherson. (…) É encorajador ver como as forças ucranianas são corajosas (…) mas o apoio que recebem do Reino Unido, dos parceiros e aliados da Nato é também essencial”, afirmou.