A Estónia disse, esta terça-feira, estar "pronta para defender cada centímetro do território da NATO", após dois mísseis russos terem caído na Polónia e provocado a morte a duas pessoas.

"As últimas notícias são as mais preocupantes. Estamos a consultar de perto a Polónia e outros Aliados. A Estónia está pronta para defender cada centímetro do território da NATO. Estamos em total solidariedade com o nosso aliado próximo Polónia", escreveu no Twitter o Ministério dos Negócios Estrangeiros estónio.