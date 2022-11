Os líderes da União Europeia (UE) presentes na cimeira do G20 na Indonésia realizam hoje uma reunião de "coordenação" para discutir a queda de um míssil na Polónia na terça-feira, anunciou o presidente da Conselho Europeu, Charles Michel.

Michel tomou esta decisão depois de falar ao telefone com o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, e assegurar-lhe "a plena unidade e solidariedade da UE em apoio à Polónia".

"Vou propor uma reunião de coordenação hoje com os líderes da UE presentes no G20 aqui em Bali", disse o político belga numa mensagem na rede social Twitter.

Além de Michel, estão também presentes a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente francês, Emmanuel Macron, o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e o Presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez.

Polónia anuncia reforço do controlo do espaço aéreo

O primeiro-ministro polaco Mateusz Morawiecki, cujo país faz parte da UE e da NATO, anunciou hoje um reforço do controlo do espaço aéreo do país "de forma melhorada em conjunto com os aliados" e um aumento da prontidão de combate das forças armadas.

Numa conferência de imprensa realizada em Varsóvia após um conselho extraordinário de ministros, Morawiecki assegurou que "especialistas" estão a trabalhar no terreno para obter dados sobre a explosão de um míssil na cidade polaca de Przewodów (leste), situada a poucos quilómetros da fronteira com a Ucrânia, que causou dois mortos.