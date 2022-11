Ucrânia anuncia prolongamento do acordo para exportar cereais

O acordo sobre a exportação de cereais ucranianos através do Mar Negro vai ser prolongado 120 dias, confirmou esta quinta-feira o ministro das Infraestruturas do governo de Kiev.

"A iniciativa [transporte de cereais] no Mar Negro vai ser prolongada por mais 120 dias", disse o ministro Oleksandre Koubrakov através de uma mensagem difundida na rede social Twitter.

De acordo com o ministro ucraniano trata-se de um passo importante "na luta contra a crise alimentar mundial" agravada pela nova invasão da Rússia, iniciada no passado dia 24 de fevereiro.

Anteriormente, a Turquia indicava o relançamento do acordo sobre as exportações dos cereais ucranianos, "sob as mesmas condições" que se verificaram anteriormente, dizia à France Press um alto responsável turco sob anonimato.