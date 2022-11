No leste da Ucrânia, registaram-se este sábado intensos combates. A Rússia intensificou a ofensiva na zona do Donbass, depois de ter perdido a cidade de Kherson.

Cerca de 10 milhões de ucranianos vivem, nesta altura, sem eletricidade.

Na capital, o dia fica marcado pela visita do primeiro-ministro britânico. É a primeira vez que Rishi Sunak está na Ucrânia, desde que tomou posse, há menos de um mês. O responsável reafirmou o apoio do Reino Unido à Ucrânia e anunciou um novo pacote de ajuda no valor de 57 milhões de euros para a defesa aérea.