Nove navios com 162.000 toneladas de produtos agrícolas partiram de Odessa

Nove navios transportando 162.000 toneladas de produtos agrícolas destinados a África, Ásia e Europa zarparam em dois dias do porto de Odessa, assinalando a "iniciativa cerealífera", informou hoje o Ministério das Infraestruturas ucraniano.

A mensagem, publicada no Facebook e citada pela agência Ukrinform, refere-se em particular aos graneleiros BOZBURUN - M e GOKOVKA M, que partiram com 40.000 toneladas de trigo para a Etiópia, o Iémen e Afeganistão.

"Estes são já o oitavo e nono navios fretados pelo Programa Alimentar Mundial da Organização das Nações Unidas (ONU) como parte da sua assistência aos países africanos e asiáticos", acrescentou.

Atualmente, 26 navios com uma carga de um milhão de produtos agrícolas ucranianos encontram-se em processo de tramitação nos portos de Odessa, disse.

Desde 01 de agosto último, um total de 475 navios deixaram os portos de Odessa com 11,2 milhões de toneladas de produtos alimentares ucranianos destinados à Ásia, Europa e África.