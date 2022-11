Várias cidades da Ucrânia foram esta segunda-feira alvo de ataques com mísseis russos. Entre as cidades atingidas estão Kiev, Lviv e Kharkiv.

Na capital ucraniana, Kiev, pelo menos dois edifícios residenciais foram atingidos pelos mísseis russos.

De acordo com o vice-presidente da região de Kherson Oblast, Yurii Sobolevskyi, várias pessoas ficaram feridas nos ataques russos a infraestruturas civis

Durante o ataque, que as autoridades de Kiev afirmam ser uma resposta da Rússia ao discurso do Presidente Volodymyr Zelensky, na Cimeira do G20, foram vários os mísseis intercetados pele sistema de defesa antiaéreo ucraniano.

Mais de 4.700 mísseis desde o início da guerra

O Presidente da Ucrânia afirmou no domingo que as forças russas lançaram mais de 4.700 mísseis desde o início da guerra em território ucraniano.

Zelensky adiantou ainda que mais de 20 milhões de pessoas estão sem eletricidade no país após a recente onda de ataques russos às infraestruturas de energia.

No domingo, a equipa da Agência Internacional de Energia Atómica na central nuclear de Zaporíjia alertou ter ouvido mais de uma dezena de explosões, durante a manhã.

Os especialistas denunciaram também que edifícios e equipamentos da central foram danificados, mas "nenhum deles de forma crítica para a segurança da central nuclear".