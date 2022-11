Está em curso outra batalha decisiva no sul da Ucrânia: o assalto às posições russas no estuário dos rios Bug e Dnipro.

Os altos comandos militares mantêm, por enquanto, o secretismo em relação a esta operação naval no estuário dos rios Dnipro e Bug. Se for bem sucedida,

a reconquista territorial irá facilitar a exportação dos cereais ucranianos, assim como a reabertura da navegação entre o mar Negro e os portos das cidades de Mykolaiv e de Kherson.

Já em Kiev, o dia foi marcado pelo raid policial ao mosteiro mais antigo do país. A inspeção ao mosteiro de Pechersk Lavra, classificado Património Mundial da Humanidade, foi justificada oficialmente pelas alegadas atividades subversivas dos serviços russos de informações no interior do complexo religioso.

A ação foi de imediato criticada por Moscovo e vista como novo capítulo do conflito que opõe as igrejas ortodoxas dos dois países, que se agravou com a invasão de fevereiro.

Ainda assim, a a maior ameaça, alerta a Organização Mundial de Saúde, é a fome e o frio por causa dos bombardeamentos russos que destruíram as redes energéticas. As temperaturas negativas ameaçam pelo menos três milhões de pessoas.

No sul, começou a evacuação de Kherson.Da cidade recentemente reconquistada começaram a sair as primeiras vagas de civis, que têm transporte gratuito e autorização para se deslocarem para outras regiões da Ucrânia, menos atingidas pela guerra, onde se preveem menos dificuldades de sobrevivência no inverno.