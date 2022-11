"Nada pode substituir a perda de um filho": Putin diz partilhar dor de mães de soldados

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse esta sexta-feira às mães e mulheres de soldados destacados na Ucrânia que "partilha a dor" de quem perdeu filhos e pediu-lhes que não acreditem nas "mentiras" sobre a operação militar.

"Quero que saibam que eu, pessoalmente, e todos os líderes do país, partilhamos dessa dor. Sabemos que nada pode substituir a perda de um filho", afirmou Putin.

O líder do Kremlin falava num encontro com mães e mulheres de soldados que estão na frente ucraniana, depois de várias queixas sobre a falta de equipamento, armamento e treino militar e atrasos no pagamento dos salários dos soldados.