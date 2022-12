Lukashenko acusa Kiev que tentar arrastar a NATO para a guerra

O Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, acusou esta quinta-feira a Ucrânia de tentar arrastar a NATO para o conflito armado no país sob qualquer pretexto, noticiou a agência noticiosa oficial BELTA.

"Todas as agências das forças de segurança notam um aumento no número de provocações perto da fronteira do país. A Ucrânia está a tentar, sob qualquer pretexto, arrastar as tropas dos Estados membros da NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte] para o conflito", afirmou Lukashenko numa reunião para a analisar a situação político-militar na Bielorrússia.

No entender do Presidente bielorrusso, a tentativa de Kiev pode ser confirmada com a recente queda de um míssil no território da Polónia, que o Ocidente temeu, primeiro, que fosse de origem russa, o que não se verificou, tendo ficado determinado que te tratou de um foguete extraviado lançado pelas tropas ucranianas.

Lukashenko reivindicou que a Bielorrússia "conseguiu, até agora, impedir que um potencial adversário use força militar contra o país".

No entanto, pediu aos órgãos encarregados da defesa da Bielorrússia que "continuem a fiscalizar constantemente" qualquer indicação de uma possível "agressão direta" contra o país.

Rússia diz ter recuperado três localidades no leste da Ucrânia

A Rússia diz ter recuperado três localidades do leste da Ucrânia. As forças de Moscovo estarão, assim, mais perto de Bakhmut, uma cidade que tem sido fortemente bombardeada e que os russos tentam conquistar desde o verão.



O leste da Ucrânia continua a ser a zona principal de conflito. Os bombardeamentos têm deixado milhares de pessoas sem água e luz.

