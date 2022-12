Comissão Europeia quer criminalizar a subversão das sanções aplicadas pela União Europeia (UE) à Rússia, estabelecendo regras comuns no espaço comunitário para facilitar a investigação e punição de tais violações das medidas restritivas nos países europeus.

Com oito pacotes de sanções aprovados contra a Rússia, Bruxelas dá mais um passo para evitar que os oligarcas russos escapem ao congelamento de bens e aproveitam os vazios jurídicos para esconder o dinheiro.

A proposta em cima da mesa quer assim criminalizar a evasão e violação das sanções.

"Contornar as sanções, ao tentar movimentar fundos, mudar os donos, ou travar o acesso a informação será um crime em todos os estados membros. Será punido com prisão de um mínimo de 5 anos. Para as empresas, haverá uma multa de 5% da faturação global", refere Christian Wingand, porta-voz da comissão.