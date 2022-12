Putin avisa que a guerra na Ucrânia vai ser longa

É no leste da Ucrânia que estão a ser empenhados os esforços militares. No Donbass, junto à cidade de Bakhmut, as forças russas e ucranianas têm travado intensas batalhas.

E, se a leste os ucranianos lutam contra os russos, em boa parte do país luta-se contra o frio. Com grande parte da estrutura energética danificada por Moscovo, há quem receie o pior à medida que o inverno se aproxima.

O Kremlin garante que ainda quer anexar várias zonas da Ucrânia como o Donbass, Zaporizia e Kherson, cidade da qual foi obrigada a recuar há pouco tempo. Putin quer derrubar um regime e um homem que acaba de conquistar um título de prestígio: Zelensky foi eleito personalidade do ano da revista Time por ter inspirado os ucranianos e somado elogios à escala global.

Zelensky, 44 anos, não tinha qualquer experiência como político quando foi eleito para assumir a presidência da Ucrânia, em 2019. Era, até então, ator e comediante.