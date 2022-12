Macron e Zelensky falam por telefone para preparar conferência "pela resiliência e reconstrução da Ucrânia"

"A Ucrânia pode contar com o apoio da França pelo tempo que for necessário para recuperar totalmente sua soberania e integridade territorial", acrescentou o Presidente francês.

Também Volodymyr Zelensky deu conta desta conversa telefónica, através da mesma rede social.

"Sincronizámos as nossas posições antes da cimeira virtual do G7 e da conferência de apoio a Paris. Discutimos a implementação do nosso plano de paz em 10 pontos, a cooperação na defesa e estabilidade energética", escreveu Zelensky no Twitter.