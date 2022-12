Ucrânia ataca quartel militar do exército russo em Melitopol

A Ucrânia atacou um quartel militar do exército russo, na cidade ocupada de Melitopol. As autoridades garantem ter provocado dezenas de baixas. As testemunhas falam em dez explosões e num incêndio que demorou a noite inteira a ser extinto.

No ataque ao quartel militar do exército russo em Melitopol – uma cidade que está ocupada pelos russos há 9 meses - terão morrido perto de 200 soldados, garante a autoridades ucranianas. Por outro lado, Moscovo conta apenas duas vitimas.

Na mesma noite registaram-se também explosões na Península da Crimeia. O ataque foi reivindicado pelo grupo de resistência Atesh. Um movimento clandestino do qual fazem parte ucranianos e tártaros da Crimeia.

Odessa voltou a mergulhar na escuridão, depois de um ataque com drones kamikaze iranianos. Dos 15 drones lançados, as forças ucranianas abateram 10. Os outros cinco atingiram as infraestruturas energéticas da cidade.

Todas as centrais térmicas e hidroelétricas da Ucrânia estão danificadas, por causa dos oito ataques em larga escala que as forças russas levaram a cabo contra o país nos últimos dois meses.

Água, aquecimento e eletricidade são bens essenciais que são ligados apenas durante algumas horas por dia, na maior parte das habitações dos ucranianos.