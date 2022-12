O Presidente da Ucrânia queria partilhar uma mensagem de paz antes do início do final do Mundial no Qatar, mas a FIFA não o permitiu. Ainda assim, Zelensky apelou ao Mundo, em inglês, e enalteceu a capacidade dos povos de se unirem através do futebol.

"Hoje, assistiremos a uma vitória partilhada, a celebração do espírito humano. Este Mundial provou, mais do que uma vez, que diferentes países e nacionalidades podem decidir quem é mais forte no fair play, mas não a brincar com o fogo. No verde campo de jogo e não no vermelho campo de batalha. Este é o sonho de tanta gente", afirmou o chefe de Estado ucraniano.