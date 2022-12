Nova frente de combate? “A Ucrânia terá hoje mais condições de enfrentar um ataque russo pelo norte”

Vladimir Putin vai encontrar-se hoje com o aliado Aleksander Lukashenko, em Minsk, na Bielorrússia. É a primeira visita ao país em três anos e meio. O Kremlin descreve a viagem como uma "deslocação de trabalho".

"O objetivo de Putin ao ir hoje a Minsk falar com o seu amigo Lukaschenko é reforçar a ideia que está iminente uma nova possibilidade russa na guerra que é voltar a atacar pelo norte com a cumplicidade da Bielorrússia".



A Bielorrússia é um dos países aliados mais próximos da Rússia e teve um contributo essencial para o início da guerra. No mesmo dia deste encontro, as tropas russas transferidas para o país em outubro vão realizar exercícios táticos.

Na véspera da visita, Volodymir Zelensky avisou que a Ucrânia está a preparar-se para todos os cenários de guerra incluindo a defesa da fronteira com a Bielorrússia.

“A novidade é que, quase 10 meses depois do início da guerra (…) as tropas russas estão desmoralizadas, com muitas baixas, maltratadas pelas suas chefias, e por outro lado, uma Ucrânia, não só cada vez mais resiliente na sua capacidade de resistir, como mais bem preparada”.