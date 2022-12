O aviso de Zelensky na véspera de Putin visitar a Bielorrússia

Na véspera de Vladimir Putin visitar a Bielorrússia, Volodymir Zelensky deixa um aviso:

A Ucrânia prepara-se para "todos os cenários de defesa possíveis", incluindo a defesa da fronteira com a Bielorrússia.

As autoridades ucranianas acusam Lukashenko de cumplicidade com o Presidente russo, Vladimir Putin, permitindo o uso do território bielorrusso para a Rússia invadir a Ucrânia, em fevereiro passado.

Lukashenko, que está no poder desde 1994, vai reunir-se na segunda-feira em Minsk com Putin, o que aumentou os receios sobre um possível envolvimento da Bielorrússia numa nova ofensiva russa em princípios de 2023.