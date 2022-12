Zelensky faz primeira viagem ao estrangeiro desde o início da guerra

O Presidente ucraniano planeia viajar até Washington, EUA, esta quarta-feira, naquela que será a primeira visita de Volodymyr Zelensky ao estrangeiro desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro.

A notícia está a ser avançada por várias agências internacionais. Três fontes citadas pela Associated Press (AP) referem que a visita à capital norte-americana deverá incluir a presença numa sessão do Congresso, no Capitólio, e um encontro com o Presidente Joe Biden.

Esta terça-feira, a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, apelou a todos os membros do Congresso para que estivessem "fisicamente presentes" na sessão de amanhã.

A visita de Zelensky acontece numa altura em que os congressistas discutem um novo pacote de ajuda à Ucrânia, no valor de 45 mil milhões de dólares (cerca de 42,3 mil milhões de euros).

Esta terça-feira, assinalaram-se 300 dias desde o início da invasão russa da Ucrânia.