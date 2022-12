Avião do Presidente da Ucrânia aterrou numa base aérea próxima de Washington

O avião que transportou o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para os EUA aterrou, esta quarta-feira, numa base aérea perto de Washington, cidade onde irá reunir-se com o homólogo norte-americano, Joe Biden, e proferir um discurso no Congresso.

Zelensky, cujo avião aterrou na Base Aérea de Andrews, vai tentar nos EUA obter mais apoio para a Ucrânia e "enviar uma mensagem desafiante aos invasores russos", afirmou um alto funcionário da Administração Biden.

Após aterrar em Washington, o chefe de Estado ucraniano sublinhou, através das redes sociais, que se deslocou aos EUA para "agradecer ao povo americano e ao Presidente e ao Congresso pelo apoio tão necessário".

A visita serve também "para continuar a cooperação" que permita aproximar a Ucrânia da vitória, realçou.

"Farei uma série de negociações para fortalecer a resiliência e as capacidades de defesa da Ucrânia. Em particular, discutiremos a cooperação bilateral entre a Ucrânia e os EUA" com o Presidente Joe Biden, sublinhou Zelensky.