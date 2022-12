Mísseis Patriot vão criar "espaço aéreo seguro" para Ucrânia, diz Zelensky

Joe Biden e Volodymyr Zelensky destacaram esta quarta-feira que o sistema de mísseis de defesa Patriot, que os Estados Unidos vão fornecer à Ucrânia, será fundamental para a criação de um espaço aéreo seguro para os ucranianos.

O envio dos Patriot, anunciado pouco antes da chegada de Zelensky a Washington, "é um passo muito importante na criação de um espaço aéreo seguro para a Ucrânia", sublinhou o Presidente ucraniano, no final de uma conferência de imprensa ao lado do homólogo norte-americano, após uma reunião bilateral na Casa Branca.

Zelensky frisou que este sistema de mísseis, que os EUA vão fornecer pela primeira vez desde o início da invasão russa da Ucrânia, que dura há mais de 300 dias, ajudará a conter os "ataques às infraestruturas".

O governante ucraniano adiantou ainda que discutiu com Biden o que é necessário para os ucranianos sobreviverem ao inverno, referindo que "proteger as pessoas é uma necessidade humanitária".

Joe Biden realçou que o sistema Patriot irá demorar algum tempo a estar operacional, mas assegurou que será prestada a formação necessária.

O chefe de Estado norte-americano realçou ainda que a Rússia, com os ataques às infraestruturas de energia, está "a usar o inverno como arma", garantindo que está a trabalhar com os aliados para apoiar as reparações necessárias na Ucrânia no setor da energia.