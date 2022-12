Visita de Zelensky aos EUA é uma "grande vitória" e sinal de "confiança"

O comentador da SIC Germano Almeida considera que a visita do Presidente da Ucrânia aos Estados Unidos da América é uma "grande vitória político-diplomática" de Zelensky. O responsável aterrou esta quarta-feira em Washington para tentar ter mais apoio para a Ucrânia.

"Mostra que, por um lado, tem confiança suficiente para deixar pela primeira vez território ucraniano (...)".

Na Edição da Tarde da SIC Notícias, afirma que a Ucrânia "tem todo o direito" de legítima defesa e de exigir recuperar o seu território.

Germano Almeida salienta ainda a questão da Crimeiaa:

"Os EUA nunca disseram que acompanham Zelensky na exigência da reconquista da Crimeia. Isso é um ponto importante porque já percebemos que 2023 vai ser uma espécie de segunda volta desta guerra. Vão ser longos meses de guerra (...)".

O comentador da SIC lembra que a a política interna norte-americana está numa fase de transição, uma vez que o Câmara dos Representantes vai passar para o Republicanos: "Há uma franja do partido, os 'trumpistas' com uma simpatia 'putinista' do autoritarismo de Putin".

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aterrou, esta quarta-feira, numa base aérea perto de Washington, cidade onde irá reunir-se com o homólogo norte-americano, Joe Biden, e proferir um discurso no Congresso.

Vai tentar nos EUA obter mais apoio para a Ucrânia e “enviar uma mensagem desafiante aos invasores russos”