A população da cidade ucraniana de Bakhmut resiste ao conflito sem água e energia elétrica.

Numa localização estratégica para os dois lados do conflito, a cidade do Donbass está cada vez mais deserta e a população só sobrevive com apoio externo.

A cidade do Donbass é palco frequente de ataques, que estão a destruir o pouco que ainda sobra.