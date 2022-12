O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, avisou a Ucrânia para desistir dos territórios agora controlados por Moscovo, porque caso contrário será o exército da Rússia a resolver a questão.



Sergei Lavrov considera que será melhor para o Governo de Kiev cumprir o que chama de propostas de desmilitarização e desnazificação do território ucraniano. Questionado sobre quanto tempo ainda vai durar a guerra, Lavrov respondeu que a bola está do lado de Kiev.

Estas declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros russo surgem depois de Vladimir Putin ter dito mais uma vez que estaria aberto ao diálogo.

No entanto, os alertas repetem-se: a situação na região do Donbass continua difícil e dolorosa. O Presidente ucraniano acusa mesmo as forças russas de utilizarem todos os meios à disposição para garantir avanços na invasão à Ucrânia.

Para o final de fevereiro, a Ucrânia quer que seja feita uma cimeira de Paz. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, diz que as Nações Unidas são o melhor local para as conversações com a Rússia e António Guterres é apontado como mediador.