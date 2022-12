Guerra na Ucrânia: Putin diz que Rússia está pronta para negociar

O Presidente Vladimir Putin afirmou que a Rússia está pronta para negociar com todas as partes envolvidas no conflito, na Ucrânia, mas que Kiev e os seus apoiantes do Ocidente se recusam a entrar em negociações.

"Acredito que estamos a agir na direção certa. Estamos a defender os nossos interesses nacionais, os interesses dos nossos cidadãos, o nosso povo. E não temos outra escolha a não ser proteger os nossos cidadãos", disse Putin numa entrevista à televisão estatal, emitida este domingo e citada pela agência Reuters.

Na mensagem, o líder russo criticou o Ocidente, dizendo quer dividir a Rússia.

"Estamos prontos para negociar com todos os envolvidos [na guerra na Ucrânia] sobre soluções aceitáveis, mas isso é com eles - não somos nós que recusamos as negociações, são eles."

A invasão da Ucrânia pela Rússia desencadeou o conflito mais mortífero na Europa desde a II Guerra Mundial. A guerra começou a 24 de fevereiro e não parece ter fim à vista.

O Kremlin diz que vai lutar até que todos os seus objetivos sejam cumpridos. Já Kiev afirma que não vai descansar até expulsar todos os soldados russos do país, incluindo da Crimeia, que a Rússia anexou em 2014.