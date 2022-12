O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, deixou uma mensagem de esperança ao país, reconhecendo que o Natal deste ano é difícil, mas garantindo que os ucranianos vão celebrar como sempre e que não estão sozinhos.

"Vamos rir e desfrutar como sempre. Há apenas uma diferença. Não ficaremos à espera de um milagre, seremos nós a criá-lo"

Na véspera de Natal, o Presidente da Ucrânia gravou uma mensagem nas ruas de Kiev, onde sublinhou as "circunstâncias difíceis" que o povo ucraniano atravessa, apelando à sua "coragem e bravura".

"Vamos devolver a liberdade a todos os ucranianos", disse Zelensky num discurso transmitido pela Presidência ucraniana, no qual sublinhou a unidade do povo ucraniano e disse que "nenhum drone é capaz de apagar o amanhecer do Natal".

"Veremos a sua luz ainda que debaixo da terra num abrigo antibomba. Vamos encher os nossos corações de calor e luz", disse, elogiando o "espírito férreo" do povo ucraniano.

Zelensky garantiu que a luta "continuará" e "não será ameaçada por apagões programados ou de emergência".

"Nunca sentiremos falta de coragem", acrescentou o chefe de Estado ucraniano, salientando que, depois de tantas "notícias amargas", já é altura de "boas notícias".

Zelensky encorajou os cidadãos a celebrar as festas "como sempre", "cantando canções de Natal mais alto do que o som de um gerador" ou felicitando familiares, "mesmo que a comunicação e os serviços de internet não estejam a funcionar".