O Presidente Vladimir Putin afirmou que a Rússia está pronta para negociar com todas as partes envolvidas no conflito, na Ucrânia, mas que Kiev e os seus apoiantes do Ocidente se recusam a entrar em negociações.

Daniel Pinéu lembra que esta já não é a primeira vez que o Presidente russo abre a via negocial com a Ucrânia.

No entanto, o comentador da SIC diz que esta também é uma estratégia de guerra.