Zelensky avisa: Rússia está a entrar "num beco sem saída"

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, garantiu esta quinta-feira, depois da Ucrânia sofrer mais um ataque russo em massa, que a Rússia tem "cada vez menos mísseis" e que, com estas operações, está a entrar "num beco sem saída".

"Com cada um destes ataques com mísseis, a Rússia está a afundar-se cada vez mais num beco sem saída. Eles têm cada vez menos mísseis. Em vez disso, terá o estatuto de maior terrorista do mundo durante muito tempo. E cada míssil apenas confirma que tudo isto deve acabar com um tribunal", salientou Zelensky durante o seu habitual discurso noturno diário dirigido à nação.